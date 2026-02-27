Concert des Ensembles en Résidence La Roque-d’Anthéron
Concert des Ensembles en Résidence La Roque-d'Anthéron samedi 15 août 2026.
Concert des Ensembles en Résidence
Mardi 15 août. Place Palmie Dolmetta Place de la République Parc du Château La Roque-d'Anthéron Bouches-du-Rhône
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
2026-08-15
Les Ensembles en Résidence proposent des concerts gratuits permettant à un large public de découvrir la musique de chambre sous un autre jour.
Les Ensembles investissent le village, ses places, ses ruelles ainsi que le parc pour 4 concerts de piano du Festival International de Piano. .
Place Palmie Dolmetta Place de la République Parc du Château La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15
The Ensembles in Residence offer free concerts allowing a large audience to discover chamber music in a different light.
