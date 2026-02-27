Concert des Ensembles en Résidence

Mardi 15 août. Place Palmie Dolmetta Place de la République Parc du Château La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les Ensembles en Résidence proposent des concerts gratuits permettant à un large public de découvrir la musique de chambre sous un autre jour.

Les Ensembles investissent le village, ses places, ses ruelles ainsi que le parc pour 4 concerts de piano du Festival International de Piano. .

Place Palmie Dolmetta Place de la République Parc du Château La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 51 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ensembles in Residence offer free concerts allowing a large audience to discover chamber music in a different light.

L’événement Concert des Ensembles en Résidence La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron