Concert des ensembles et spectacle de danse La Salicorne Saujon

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Concert des ensembles et spectacle de danse de l’école de musique et de danse de Saujon le samedi 13 décembre, 18h à la Salicorne. Entrée libre.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Saujon music and dance school ensemble concert and dance show, Saturday December 13, 6pm at La Salicorne. Free admission.
German :
Konzert der Ensembles und Tanzaufführung der Musik- und Tanzschule Saujon am Samstag, den 13. Dezember, 18 Uhr in der Salicorne. Freier Eintritt.
Italiano :
Concerto e spettacolo di danza della Scuola di musica e danza Saujon sabato 13 dicembre, alle 18.00, presso La Salicorne. Ingresso libero.
Espanol :
Concierto y espectáculo de danza de la Escuela de Música y Danza Saujon el sábado 13 de diciembre, a las 18:00 h en La Salicorne. Entrada gratuita.
