Concert des ensembles et spectacle de danse La Salicorne Saujon

Concert des ensembles et spectacle de danse

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Concert des ensembles et spectacle de danse de l’école de musique et de danse de Saujon le samedi 13 décembre, 18h à la Salicorne. Entrée libre.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Saujon music and dance school ensemble concert and dance show, Saturday December 13, 6pm at La Salicorne. Free admission.

German :

Konzert der Ensembles und Tanzaufführung der Musik- und Tanzschule Saujon am Samstag, den 13. Dezember, 18 Uhr in der Salicorne. Freier Eintritt.

Italiano :

Concerto e spettacolo di danza della Scuola di musica e danza Saujon sabato 13 dicembre, alle 18.00, presso La Salicorne. Ingresso libero.

Espanol :

Concierto y espectáculo de danza de la Escuela de Música y Danza Saujon el sábado 13 de diciembre, a las 18:00 h en La Salicorne. Entrada gratuita.

