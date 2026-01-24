Concert des ensembles TARBES Tarbes

Concert des ensembles

TARBES 25 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-03

> Deux séances chaque jour 18h30 et 20h

Plus d’infos sur le Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

C’est un service public d’éducation artistique qui se donne comme principe premier la pratique et l’étude des arts musicaux et chorégraphiques, par l’exploration sensible et pluridisciplinaire des contenus, de toutes esthétiques, des arts de la scène et du spectacle vivant.

Le Conservatoire Henri Duparc, c’est

– 50 professeurs

– 715 heures de cours hebdomadaires

– 902 élèves dont 133 adultes DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 départements pédagogiques

– 46 salles de cours

– 1 salle de spectacles (210 places)

– une programmation culturelle et artistique riche avec près de 120 à 150 manifestations annuelles au Conservatoire et à l’extérieur (concerts, conférences…)

– des concerts scolaires accueillant des élèves des établissements scolaires de tout le Département des Hautes-Pyrénées

des stages d’orchestres ou de chœurs, des master-classes, des conférences, concerts, animations, formations

– des ensembles professionnels et des ensembles amateurs (Orchestre Symphonique, Harmonies, Big Band, Musique de chambre, Jeune Chœur et Chœur de Jeunes, Chœur de femmes Intemporelles , Musiques de jazz, traditionnelles, anciennes, etc…).

.

TARBES 25 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 37 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

> Two sessions each day: 6:30 p.m. and 8 p.m

Find out more about the Tarbes-Lourdes-Pyrénées Urban Community’s Henri Duparc Conservatory:

The Conservatoire Henri Duparc is a public service for artistic education, whose primary principle is the practice and study of the musical and choreographic arts, through the sensitive, multidisciplinary exploration of the contents of all aesthetic forms of the performing arts.

The Henri Duparc Conservatory is

– 50 teachers

– 715 hours of weekly classes

– 902 students, including 133 adults DPAM (Département des Pratiques Amateurs)

– 10 teaching departments

– 46 classrooms

– 1 performance hall (210 seats)

– a rich cultural and artistic program, with some 120 to 150 annual events at the Conservatoire and elsewhere (concerts, conferences, etc.)

– school concerts for students from schools throughout the Hautes-Pyrénées department

orchestral and choral training courses, master-classes, conferences, concerts, events and training sessions

– professional and amateur ensembles (Symphony Orchestra, Harmonies, Big Band, Chamber Music, Jeune Ch?ur and Ch?ur de Jeunes, Ch?ur de femmes Intemporelles , Jazz, Traditional and Ancient Music, etc.).

L’événement Concert des ensembles Tarbes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Tarbes|CDT65