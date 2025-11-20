Concert des ensembles vocaux École de musique de l’Anjou bleu Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Concert des ensembles vocaux École de musique de l’Anjou bleu Le Lion d’Angers

Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose un concert des ensembles vocaux le mardi 24 mars 2028, au Lion d’Angers.

Concert des ensembles vocaux avec l’école de musique de l’Anjou bleu.

Il n’y a ni âge ni connaissances musicales requises pour se faire plaisir en chantant ! Autour de chants du monde et de chansons harmonisées, venez vous laisser conquérir par l’art vocal et, qui sait, nous rejoindre pour chanter en cœur. .

Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

English :

The Anjou bleu music school invites you to a vocal ensemble concert on Tuesday March 24, 2028, at Le Lion d’Angers.

German :

Die Musikschule des blauen Anjou bietet Ihnen am Dienstag, den 24. März 2028, ein Konzert der Vokalensembles in Le Lion d’Angers an.

Italiano :

La scuola di musica Anjou bleu organizza un concerto per ensemble vocali martedì 24 marzo 2028 presso Le Lion d’Angers.

Espanol :

La escuela de música Anjou bleu organiza un concierto para conjuntos vocales el martes 24 de marzo de 2028 en Le Lion d’Angers.

