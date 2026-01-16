Concert des ensembles vocaux École de musique de l’Anjou bleu Pouancé Ombrée d’Anjou
L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose un concert des ensembles vocaux le dimanche 22 mars 2026 à Pouancé..
Il n’y a ni âge ni connaissances musicales requises pour se faire plaisir en chantant ! Autour de chants du monde et de chansons harmonisées, venez vous laisser conquérir par l’art vocal et, qui sait, nous rejoindre pour chanter en cœur. .
Petit théâtre Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com
English :
The Anjou bleu music school invites you to a vocal ensemble concert on Sunday March 22, 2026 in Pouancé…
