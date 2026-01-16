Concert des ensembles vocaux École de musique de l’Anjou bleu Pouancé Ombrée d’Anjou

Concert des ensembles vocaux École de musique de l’Anjou bleu Pouancé

Petit théâtre Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose un concert des ensembles vocaux le dimanche 22 mars 2026 à Pouancé..

Concert des ensembles vocaux avec l’école de musique de l’Anjou bleu.

Il n’y a ni âge ni connaissances musicales requises pour se faire plaisir en chantant ! Autour de chants du monde et de chansons harmonisées, venez vous laisser conquérir par l’art vocal et, qui sait, nous rejoindre pour chanter en cœur. .

Petit théâtre Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 55 66 98 edauve@anjoubleu.com

English :

The Anjou bleu music school invites you to a vocal ensemble concert on Sunday March 22, 2026 in Pouancé…

