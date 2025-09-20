Concert des Epopées Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Meudon

Concert des Epopées Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Meudon samedi 20 septembre 2025.

Concert des Epopées Samedi 20 septembre, 17h00 Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Autour de Molière

La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.

Stéphane Fuget a imaginé le programme Autour de Molière, avec une chanteuse lyrique (soprano), un violoniste, une basse de viole, et un théorbe.

Programme : Musiques et textes extraits des comédies et des comédies-ballets par Lully, Charpentier, Beauchamps et autres compositeurs.

Les fâcheux, Beauchamps, 1661 : Les joueurs de boule

Amour médecin, Lully, 1665 : Chaconne

La Pastorale comique, Lully, 1667 : Les magiciens

Le Sicilien, Lully, 1667 : Les esclaves, D’un cœur ardent en tout lieux

George Dandin, Lully, 1668 : Ici, l’ombre des ormeaux

Monsieur de Pourceaugnac, Lully, 1669 : Entrée des matassins

Le Bourgeois gentilhomme, Lully, 1670 : Je languis nuit et jour, Je croyais Janeton

Les amants magnifiques, Lully, 1670 : Les sacrificateurs, Les porteurs de haches

Psyché, Lully, 1671 : Plainte italienne – De piangete al pianto mio

Le malade imaginaire, Charpentier, 1673 : Air pour les Croquignoles, Air pour les coups de bâton, Profitez du printemps

Distribution : Tanaquil Ollivier, soprano / Yannis Roger, violon / Kseniya Ilicheva, basse de viole / Marion Oudin, théorbe

Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Concert « Autour de Molière »

Les épopées