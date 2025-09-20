Concert des Epopées Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Meudon
Concert des Epopées Samedi 20 septembre, 17h00 Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon Hauts-de-Seine
Autour de Molière
La Compagnie lyrique Les Epopées tire son nom de ces grands récits fondateurs dont la lecture nous fait encore rêver aujourd’hui. Sous l’impulsion de son chef, Stéphane Fuget, elle tisse un voyage musical à la vision riche et émouvante, au-delà des frontières de la notation.
Stéphane Fuget a imaginé le programme Autour de Molière, avec une chanteuse lyrique (soprano), un violoniste, une basse de viole, et un théorbe.
Programme : Musiques et textes extraits des comédies et des comédies-ballets par Lully, Charpentier, Beauchamps et autres compositeurs.
Les fâcheux, Beauchamps, 1661 : Les joueurs de boule
Amour médecin, Lully, 1665 : Chaconne
La Pastorale comique, Lully, 1667 : Les magiciens
Le Sicilien, Lully, 1667 : Les esclaves, D’un cœur ardent en tout lieux
George Dandin, Lully, 1668 : Ici, l’ombre des ormeaux
Monsieur de Pourceaugnac, Lully, 1669 : Entrée des matassins
Le Bourgeois gentilhomme, Lully, 1670 : Je languis nuit et jour, Je croyais Janeton
Les amants magnifiques, Lully, 1670 : Les sacrificateurs, Les porteurs de haches
Psyché, Lully, 1671 : Plainte italienne – De piangete al pianto mio
Le malade imaginaire, Charpentier, 1673 : Air pour les Croquignoles, Air pour les coups de bâton, Profitez du printemps
Distribution : Tanaquil Ollivier, soprano / Yannis Roger, violon / Kseniya Ilicheva, basse de viole / Marion Oudin, théorbe
Les jardins du Musée D’Art et d’Histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France
