Concert des Escrocs du Swing au Fou de Trucks Festival Gresswiller dimanche 19 octobre 2025.

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 12:00:00

fin : 2025-10-19 13:30:00

2025-10-19

Plagiat de Django à la petite semaine, de faux manouches tentent péniblement de leurs doigts boudinés et malhabiles, de nous interpréter les standards merveilleux du maître, par essence jubilatoires et euphorisants, qui emportent nos coeurs.

Né, tous deux en Alsace, berceau du fameux Jazz manouche, Arnaud et Sébastien se côtoient d’abord longtemps dans de nombreux projets musicaux, c’est le blues, le rock, la funk ou le reggae qui font la base de leur apprentissage. Mais les prouesses musicales de leurs voisins manouches caressent régulièrement leurs oreilles, avant de tomber, presque naturellement, sous leurs doigts.

Le merveilleux répertoire de Django Reinhardt est ainsi étudié et restitué en concert, dévoilant la magie évidente que chaque morceau recèle, rappelant au passage les anecdotes croustillantes entourant les maîtres du genre.

Toujours avec déférence pour ces derniers et humilité parce qu’ils sont gadjo , c’est-à-dire pas manouche, d’où leur sobriquet –, les Escrocs jonglent à leur façon avec les standards et leurs versions, interprétés par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli d’abord, puis Dorado et Tchavolo Schmitt, les frères Rosenberg, Romane ou Bireli Lagrène.

Certains thèmes sont chantés, d’autres importés de la chanson, du flamenco ou de la variété et rendus à la façon manouche .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est

English :

A small-scale plagiarism of Django, fake gypsies painstakingly try to interpret the master’s marvellous standards with their pudgy, clumsy fingers, an essence of jubilation and euphoria that sweeps our hearts away.

German :

Djangos Plagiat im Kleinen, falsche Gypsys versuchen mühsam mit ihren drallen und ungelenken Fingern, uns die wunderbaren Standards des Meisters zu interpretieren, die von Natur aus jubilierend und euphorisierend sind und unsere Herzen mitreißen.

Italiano :

Plagio in scala ridotta di Django, questi finti gitani cercano faticosamente di interpretare con le loro dita goffe e impacciate i meravigliosi standard del maestro, essenzialmente giubilanti ed euforici, che ci travolgono il cuore.

Espanol :

Plagio a pequeña escala de Django, estos falsos gitanos intentan minuciosamente interpretar con sus dedos regordetes y torpes los maravillosos cánones del maestro, esencialmente jubilosos y eufóricos, que nos arrancan el corazón.

