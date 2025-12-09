Concert des étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire Amphithéâtre de la Manufacture Aix-en-Provence

Concert des étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire

Mardi 9 décembre 2025 à partir de 19h. Amphithéâtre de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire Darius Milhaud vous propose un concert de reprises et réinterprétations de chansons pop, rock, funk, soul….

Amphithéâtre de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Students from the Conservatoire Darius Milhaud’s Contemporary Music Department present a concert of covers and reinterpretations of pop, rock, funk and soul songs….

German :

Die Studenten der Abteilung für Aktuelle Musik des Konservatoriums Darius Milhaud bieten Ihnen ein Konzert mit Coverversionen und Neuinterpretationen von Pop-, Rock-, Funk- und Soulsongs…..

Italiano :

Gli studenti del Dipartimento di Musica Contemporanea del Conservatorio Darius Milhaud presentano un concerto di cover e reinterpretazioni di brani pop, rock, funk e soul….

Espanol :

Los alumnos del Departamento de Música Contemporánea del Conservatorio Darius Milhaud presentan un concierto de versiones y reinterpretaciones de canciones de pop, rock, funk y soul….

