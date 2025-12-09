Concert des étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire Amphithéâtre de la Manufacture Aix-en-Provence
Concert des étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire Amphithéâtre de la Manufacture Aix-en-Provence mardi 9 décembre 2025.
Mardi 9 décembre 2025 à partir de 19h.
Les étudiants du département de Musiques Actuelles du Conservatoire Darius Milhaud vous propose un concert de reprises et réinterprétations de chansons pop, rock, funk, soul….
Amphithéâtre de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Students from the Conservatoire Darius Milhaud’s Contemporary Music Department present a concert of covers and reinterpretations of pop, rock, funk and soul songs….
German :
Die Studenten der Abteilung für Aktuelle Musik des Konservatoriums Darius Milhaud bieten Ihnen ein Konzert mit Coverversionen und Neuinterpretationen von Pop-, Rock-, Funk- und Soulsongs…..
Italiano :
Gli studenti del Dipartimento di Musica Contemporanea del Conservatorio Darius Milhaud presentano un concerto di cover e reinterpretazioni di brani pop, rock, funk e soul….
Espanol :
Los alumnos del Departamento de Música Contemporánea del Conservatorio Darius Milhaud presentan un concierto de versiones y reinterpretaciones de canciones de pop, rock, funk y soul….
