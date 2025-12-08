Concert des familles de l’EMI

6 Rue du Gault Toury Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Concert convivial où des familles montent sur scène pour partager un moment musical tous ensemble.

Le Concert des familles réunit sur scène des ensembles entièrement composés de membres d’une même famille. Parents et enfants, frères et sœurs ou grands-parents partagent un moment musical où se mêlent complicité, transmission et plaisir de jouer ensemble. Le public découvre un programme varié, accessible à tous les âges, dans une ambiance simple et chaleureuse. 0 .

6 Rue du Gault Toury 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 37 61 86 22 direction.musique@coeurdebeauce.fr

English :

Pop-rock concert organized by the École de Musique Intercommunale C?ur de Beauce at the Toury village hall.

L’événement Concert des familles de l’EMI Toury a été mis à jour le 2025-12-08 par OT COEUR DE BEAUCE