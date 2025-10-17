Concert des familles Dollfus, Mieg, Koechlin, Schlumberger et Zuber Mulhouse

Concert des familles Dollfus, Mieg, Koechlin, Schlumberger et Zuber

12 place de la Réunion Mulhouse

Vendredi 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17 21:30:00

2025-10-17

En 1826, vingt-deux jeunes Mulhousiens dont les célèbres familles Dollfus, Mieg, Koechlin, Schlumberger et Zuber fondaient la Société Industrielle de Mulhouse. Véritable moteur d’innovations techniques, sociales et culturelles, elle a marqué l’histoire de la ville et contribué à son rayonnement.

En 2025-2026, la Société Industrielle célèbrera ses 200 ans d’existence. Pour lancer cette année anniversaire, les familles fondatrices se réuniront à Mulhouse les 17, 18 et 19 octobre et vous invitent à un concert exceptionnel, ouvert au public, le vendredi 17 octobre 2025 au Temple Saint-Étienne.

Au programme un voyage musical dans le Mulhouse du XIXe et du début du XXe siècle, porté par Anaïs Yvoz (mezzo-soprano), Iannis Gaussin (ténor), Elsa Ladislas Schweiger (violon), Sandrine Weidmann (piano) et Matthieu Schweiger (piano). Des œuvres de Georges Mieg et Charles Koechlin, entre autres, résonneront dans l’écrin majestueux du Temple, interprétées sur instruments anciens dont un prestigieux piano de concert Érard de 1883.

En alternance, des textes lus par Marie Brignone retraceront les grandes étapes de l’histoire de la Société Industrielle, offrant au public un dialogue poétique entre musique et mémoire. .

