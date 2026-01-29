Concert des familles : Me and My Friends Ubu Rennes Dimanche 22 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

**Les Trans proposent un nouveau concert des familles adapté aux enfants, à partir de 6 ans. Le volume sonore, la durée du concert, ainsi que l’ambiance et les espaces sont ici pensés et aménagés pour accueillir petit(e)s et grand(e)s dans de bonnes conditions. Chaque adulte doit obligatoirement être accompagné(e) d’un enfant. Enfin, une rencontre avec les artistes est organisée juste après le concert.**

**15h : ouverture des portes**

**15h20 : début du concert**

**Durée du concert + rencontre : 1h**

Au cours des 15 dernières années, **Me and My Friends** s’est fait une place à part en créant un univers de joie contagieuse et en tournant à travers l’Europe. Leurs concerts sont une célébration de la spontanéité et de la convivialité, avec une musique qui transporte et fait danser, le sourire au lèvres.

Me and My Friends est une véritable famille, chaque membre façonnant le son avec sa propre voix, autour de son leader **Nick Rasle** et de ses motifs de guitare typiques du highlife ganéen : la batterie de **Fred Harper** est imprégnée de jazz et de rythmes africains (afrobeat, gnawa…) et caraibéens, tandis que les envolées de violoncelle et les harmonies vocales complexes d’**Emma Coleman** ajoutent richesse et profondeur. La clarinette de **Sam Murray** est funky, enjouée et libre d’esprit, tandis que James Grunwell ancre le tout avec ses lignes de basse spacieuses et discrètes.

Le nouvel album (Bring Summer) résume l’essence de la vision du groupe en 2025 : une explosion de grooves joyeux et ensoleillés, soutenus par des compositions particulièrement riches. C’est une célébration de l’authenticité, de l’enfant qui sommeille en chacun·e de nous et de la liberté d’être soi-même. Dans un monde souvent anxiogène, Me and My Friends cultive et assume une candeur et une positivité salvatrices, à vivre absolument en live.

**Tarifs

**Pass 1 enfant / 2 adultes : 18,00 €

Pass 1 enfant / 1 adulte : 12,00 €

Adulte supplémentaire : 7,00 €

Enfant supplémentaire : 5,00 €

Ubu 1 rue Saint Hélier, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



