Concert des fanfares

Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

L’Orchestre d’Harmonie Lizieux-Mézenc, avec les musiques de Marsac en Livradois et Ste Sigolène vous présentent un concert gratuit avec de nouveaux morceaux.

.

Gymnase La Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 17 11 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Orchestre d’Harmonie Lizieux-Mézenc, with music from Marsac en Livradois and Ste Sigolène, present a free concert featuring new music.

L’événement Concert des fanfares Tence a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon