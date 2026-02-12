Concert des fanfares Tence
Concert des fanfares Tence dimanche 1 mars 2026.
Concert des fanfares
Gymnase La Lionchère Tence Haute-Loire
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
L’Orchestre d’Harmonie Lizieux-Mézenc, avec les musiques de Marsac en Livradois et Ste Sigolène vous présentent un concert gratuit avec de nouveaux morceaux.
Gymnase La Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 17 11 14
The Orchestre d’Harmonie Lizieux-Mézenc, with music from Marsac en Livradois and Ste Sigolène, present a free concert featuring new music.
L’événement Concert des fanfares Tence a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme du Haut-Lignon