Concert « Des femmes chantent le monde » Musée Calvet Avignon

Concert « Des femmes chantent le monde » Musée Calvet Avignon samedi 20 septembre 2025.

Concert « Des femmes chantent le monde » Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00 Musée Calvet Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:+ – 2025-09-20T15:30:00+

Fin : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T16:30:00+

Concert « Des femmes chantent le monde« , par le choeur Confluences vocales du Conservatoire du Grand Avignon.

Pendant ce concert, le chant envahit l’écrin de verdure qu’est le musée Calvet.

Musée Calvet 65 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Champfleury-Eisenhower Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490163672 https://www.musee-calvet.org Écrin architectural tant palladien que versaillais, l’hôtel de Villeneuve-Martignan offre un témoignage remarquable d’une demeure seigneuriale en Provence. C’est au début du XVIIIe siècle que l’édifice prendra une forme solennel et majestueuse, les travaux sont dirigés par l’architecte Jean-Baptiste Franque qui proposera aux commanditaires Joseph Ignace de Villeneuve-Martignan et son épouse Henriette Victoire de Sade un bâti entre cour d’honneur et jardins à la Française au cœur d’Avignon. Le salon d’accueil et l’escalier desservant la galerie Vernet témoignent des réalisations du siècle des lumières. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

Concert « Des femmes chantent le monde », par le choeur Confluences vocales du Conservatoire du Grand Avignon.