Concert Des femmes debout Le Cotylédon Phalsbourg

Concert Des femmes debout

Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Parolière, compositrice et interprète, Daphné Dauvillier a été élevée au lait de la chanson à texte et des Protest Songs. Ses chansons évoquent l’évolution de la place des femmes dans la société française depuis 1914 et retracent un siècle de combats et d’avancées impressionnants.

De l’effort de guerre à l’épilation, de la charge mentale au rapport au corps, du post-partum aux normes de genre que proposent les jouets, elle écrit en espérant amener l’auditeur à s’interroger sur le rôle que la société assigne, parfois concède, à ses femmes. Prix libre au chapeau pour l’artiste.Tout public

.

Le Cotylédon 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 9 50 60 29 08 contact@lecotyledon.org

English :

Lyricist, composer and performer, Daphné Dauvillier was raised on the milk of chanson à texte and Protest Songs. Her songs evoke the evolution of women’s place in French society since 1914, and retrace a century of impressive battles and advances.

From the war effort to hair removal, from the mental burden to the relationship to the body, from post-partum to the gender norms proposed by toys, she writes in the hope of prompting listeners to question the role that society assigns, and sometimes concedes, to its women. Free admission for the artist.

