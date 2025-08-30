Concert des fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques
18h Concert de Kalakan.
20h Matraka Txaranga.
22 h Première partie avec Kilimak.
Miniut Concert avec Sune.
2h Sono du comité.
Entrée 10€ puis accès libre au fronton. .
Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com
