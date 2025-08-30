Concert des fêtes de Villefranque Fronton de Villefranque Villefranque

Concert des fêtes de Villefranque

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

2025-08-30

18h Concert de Kalakan.

20h Matraka Txaranga.

22 h Première partie avec Kilimak.

Miniut Concert avec Sune.

2h Sono du comité.

Entrée 10€ puis accès libre au fronton. .

Fronton de Villefranque Chemin Bahunenia Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 18 27 11 comite.milafranga@gmail.com

