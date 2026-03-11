Concert des fêtes Mimizan

Concert des fêtes

salle des fêtes de saint paul en born Mimizan Landes

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

2026-05-31

Par l ‘ ensemble instrumental de pontenx

programme en deux parties

A musiques de films

danse avec les loups

dr jivago

marche egyptienne

farinelli

largo

lawrence d ‘arabie

B cabaret

ausser polka

thunder ans lightning polka

gladiator

les sept mercenaires

moment for morriccone .

salle des fêtes de saint paul en born Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 06 16 76 bourille.jean@orange.fr

