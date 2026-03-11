Concert des fêtes Mimizan
Concert des fêtes Mimizan dimanche 31 mai 2026.
Concert des fêtes
salle des fêtes de saint paul en born Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Par l ‘ ensemble instrumental de pontenx
programme en deux parties
A musiques de films
danse avec les loups
dr jivago
marche egyptienne
farinelli
largo
lawrence d ‘arabie
B cabaret
ausser polka
thunder ans lightning polka
gladiator
les sept mercenaires
moment for morriccone .
salle des fêtes de saint paul en born Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 06 16 76 bourille.jean@orange.fr
English : Concert des fêtes
