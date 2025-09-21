Concert des Fieffés musiciens Le village de l’église Rauville-la-Place

Concert des Fieffés musiciens Le village de l'église Rauville-la-Place dimanche 21 septembre 2025.

Le village de l’église L’église Rauville-la-Place Manche

Début : 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21 18:15:00

L’église de Rauville-la-Place accueillera un concert d’une qualité réellement exceptionnelle en compagnie des Fieffés Musiciens. En cette occasion unique, le duo formé par Zoé Gosset, soprano, et Sarah Margaine, piano, invite la mezzo-soprano Julie Nemer pour une farandole de mélodies en duo, comme une ode lyrique aux journées du patrimoine.

Le concert sera précédé d’une brève présentation historique de l’église de Rauville. .

Le village de l’église L’église Rauville-la-Place 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

