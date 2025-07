Concert des Fingers La Guinguette d’Herculat La Guinguette d’Herculat Treignat

La Guinguette d’Herculat Herculat Treignat Allier

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

La Guinguette d’Herculat vous propose une soirée concert avec le groupe les Fingers ! Une soirée qui s’annonce chaleureuse et surtout très rythmée !

La Guinguette d’Herculat Herculat Treignat 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 33 06 37

English :

La Guinguette d?Herculat invites you to an evening concert with the group Les Fingers! It promises to be a warm and lively evening!

German :

Die Guinguette d’Herculat lädt Sie zu einem Konzertabend mit der Gruppe « Fingers » ein! Ein Abend, der viel Wärme und vor allem Rhythmus verspricht!

Italiano :

La Guinguette d’Herculat vi invita a un concerto serale con il gruppo Les Fingers! Sarà sicuramente una serata calda e di grande ritmo!

Espanol :

La Guinguette d’Herculat le invita a una velada de concierto con el grupo Les Fingers ¡Seguro que será una velada cálida y con mucho ritmo!

