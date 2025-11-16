Concert des Flûtes Déconcertantes 167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel Belcastel

Concert des Flûtes Déconcertantes

A 16h à la salle des fêtes de Belcastel.

Concert proposé par une trentaine de musiciens, majoritairement des flûtes traversières, accompagnés de leurs professeurs. .

167, Route des Berges de l’Aveyron 12390 Belcastel 153, Route des Berges de l’Aveyron Belcastel 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 64 46 11 tourisme-belcastel@pays-rignacois.fr

English :

At 4pm at Belcastel village hall.

German :

Um 16 Uhr im Festsaal von Belcastel.

Italiano :

Alle 16:00 nella sala del villaggio di Belcastel.

Espanol :

A las 16.00 horas en el salón del pueblo de Belcastel.

