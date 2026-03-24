Concert des Fouteurs de Joie Centre Culturel Robert Margerit Isle

Concert des Fouteurs de Joie

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les Fouteurs de Joie ne sont toujours pas rassasiés et présentent aujourd’hui leur nouveau spectacle qu’ils ont choisi d’intituler NOS COURSES FOLLES .

Cette fois, c’est en partie sur LA VITESSE qu’ils ont souhaité travailler. Nos courses folles sont multiples. Le temps se rétrécit en même temps que les distances. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter.

Les Fouteurs de joie sont des optimistes invétérés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout, avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur rencontre, ils sont, plus que jamais des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.

Inscriptions auprès des organisateurs. .

Centre Culturel Robert Margerit 2 Rue du Général de Gaulle Isle 87170 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 50 26 24 culture@ville-isle.fr

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English : Concert des Fouteurs de Joie

L’événement Concert des Fouteurs de Joie Isle a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Limoges Métropole