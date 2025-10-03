Concert des Frères du bois Bibliothèque de Langruner-sur-Mer Langrune-sur-Mer
Concert des Frères du bois Vendredi 3 octobre, 19h00 Bibliothèque de Langruner-sur-Mer Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00
Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00
18h : vernissage de l’expo été indien de Ledovic Gomes
19h : concert swing déluré des Frêres du Bois suivi d’un apéritif partagé
Bibliothèque de Langruner-sur-Mer 22, rue de la Mairie Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie https://www.bibliotheque-langrune.fr/
CdC Coeur de Nacre