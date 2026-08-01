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AGENDA · Paule

Concert des Glochos Stade de foot Paule

samedi 8 août 2026 · Stade de foot · Paule

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Stade de foot
Adresse
Rue du Stade
Ville
22340 Paule
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paule

Concert des Glochos

Stade de foot Rue du Stade Paule Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le Samedi 8 Août au stade de Paule, une visite inattendue a lieu !
Nous avons l’honneur d’accueillir un duo qui va enflammer la scène ! Les Glochos , surnommés aussi les tontons flingueurs de la chanson française.
Un régal, de la bonne humeur, de l’humour, de la dérision et du chant!
Venez nombreux !

Org. Hakuna Mam’Tatas   .

Stade de foot Rue du Stade Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 50 67 84 

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English :

L’événement Concert des Glochos Paule a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh