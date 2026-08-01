Concert des Glochos Stade de foot Paule
samedi 8 août 2026 · Stade de foot · Paule
Informations pratiques
Paule
Concert des Glochos
Stade de foot Rue du Stade Paule Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le Samedi 8 Août au stade de Paule, une visite inattendue a lieu !
Nous avons l’honneur d’accueillir un duo qui va enflammer la scène ! Les Glochos , surnommés aussi les tontons flingueurs de la chanson française.
Un régal, de la bonne humeur, de l’humour, de la dérision et du chant!
Venez nombreux !
Org. Hakuna Mam’Tatas .
Stade de foot Rue du Stade Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 50 67 84
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English :
L’événement Concert des Glochos Paule a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh