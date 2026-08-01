Concert des Glochos Stade de foot Paule

Informations pratiques

Paule

Concert des Glochos

Stade de foot Rue du Stade Paule Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le Samedi 8 Août au stade de Paule, une visite inattendue a lieu !

Nous avons l’honneur d’accueillir un duo qui va enflammer la scène ! Les Glochos , surnommés aussi les tontons flingueurs de la chanson française.

Un régal, de la bonne humeur, de l’humour, de la dérision et du chant!

Venez nombreux !

Org. Hakuna Mam’Tatas .

Stade de foot Rue du Stade Paule 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 57 50 67 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des Glochos Paule a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh