Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones Salle Lauga Bayonne
Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones Salle Lauga Bayonne samedi 25 avril 2026.
Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones
Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 29 – 29 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .
Salle Lauga 25 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
English : Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones
German : Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones
Italiano :
Espanol : Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones
L’événement Concert des Goldmen de Goldman à Frédéricks Goldman Jones Bayonne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Bayonne