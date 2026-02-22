Concert des Grands-mères Saint-Salvadou Le Bas Ségala

Concert des Grands-mères Saint-Salvadou

Le Chœur Mixte Double Croche de La Fouillade invite le public à célébrer les Mamies à l’occasion du Concert des Grands‑Mères… un rendez‑vous qui s’adresse bien sûr à tous, et pas seulement aux grands‑mères.

Sous la direction de Marlène Azam, la formation proposera un programme mêlant variété contemporaine et chants sacrés.

Une petite attention sera offerte aux Mamies présentes dans le public.

Le concert se clôturera par le traditionnel verre de l’amitié, partagé dans une ambiance conviviale .

The Ch?ur Mixte Double Croche de La Fouillade invites the public to celebrate the Mamies at the Concert des Grand?Mères? an event for everyone, not just grandmothers.

