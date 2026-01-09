Concert des GRAV’ROCKS La Maison Nugues Romans-sur-Isère
samedi 28 février 2026.
Concert des GRAV’ROCKS
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif Adhérents
Date et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 21:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Les GRAV’ROCKS, un groupe Pop-Rock festif et énergique, d’influence punk, fou d’improvisations et en partage continu avec le public.
La Maison Nugues 18 Rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English :
Les GRAV?ROCKS, a festive, energetic Pop-Rock band with a punk influence, crazy about improvisation and constantly sharing with the audience.
