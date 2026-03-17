Concert des groupes de musiques actuelles Centre Madeleine Louaintier Flers

Concert des groupes de musiques actuelles

Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 20:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Les groupes de musiques actuelles du Conservatoire de musique de Flers Agglo vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale variée et moderne (chant, claviers, guitares et percussions).

Une restitution du travail réalisé durant l’année, encadrée par leurs professeurs. .

Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert des groupes de musiques actuelles

L’événement Concert des groupes de musiques actuelles Flers a été mis à jour le 2026-03-17 par Flers agglo