Concert des groupes de musiques actuelles Centre Madeleine Louaintier Flers
Concert des groupes de musiques actuelles Centre Madeleine Louaintier Flers mercredi 8 avril 2026.
Concert des groupes de musiques actuelles
Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 20:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Les groupes de musiques actuelles du Conservatoire de musique de Flers Agglo vous donnent rendez-vous pour une soirée musicale variée et moderne (chant, claviers, guitares et percussions).
Une restitution du travail réalisé durant l’année, encadrée par leurs professeurs. .
Centre Madeleine Louaintier 3 Square Delaunay Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
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English : Concert des groupes de musiques actuelles
L’événement Concert des groupes de musiques actuelles Flers a été mis à jour le 2026-03-17 par Flers agglo