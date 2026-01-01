Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-Duc Salle Albamiel Longeville-en-Barrois

Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-Duc

Salle Albamiel 34 Rue de Laissue Longeville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-DucTout public

0 .

Salle Albamiel 34 Rue de Laissue Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 78 47 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Ligny and Bar-le-Duc brass bands

L’événement Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-Duc Longeville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-01-09 par OT SUD MEUSE