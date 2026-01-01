Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-Duc Salle Albamiel Longeville-en-Barrois

Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-Duc Salle Albamiel Longeville-en-Barrois dimanche 25 janvier 2026.

Salle Albamiel 34 Rue de Laissue Longeville-en-Barrois Meuse

Gratuit

Dimanche 2026-01-25 15:30:00
fin : 2026-01-25

2026-01-25

Concert des harmonies de Ligny et Bar-le-DucTout public
Salle Albamiel 34 Rue de Laissue Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est 

Concert by the Ligny and Bar-le-Duc brass bands

