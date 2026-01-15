Concert des Harmonies Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 20:00 –

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où diversité et créativité seront à l’honneur !Les orchestres d’harmonie de Bouguenais et de Saint-Aignan de Grand Lieu vous invitent à embarquer pour un grand voyage sonore… direction l’espace ! Les trois ensembles – Les Zinzins de la Musique (harmonie junior), Les Vents d’Ouest (harmonie intermédiaire) et La Grande Harmonie – réunissent près de 80 musiciens de tous âges et de tous niveaux. Ensemble, ils vous proposent une traversée musicale qui évoque les étoiles, les galaxies et les mystères du cosmos.Chaque formation présentera un répertoire original, étonnant et immersif, mêlant couleurs orchestrales, énergie collective et ambiances évocatrices. Un concert qui mettra en lumière la richesse du travail mené dans les deux écoles de musique et la dynamique commune entre leurs orchestres.Un moment à partager en famille, pour rêver, découvrir et vibrer au rythme d’un voyage musical… hors du temps.__________________________________________ INFORMATIONS PRATIQUES Samedi 7 février à 20h – Tout public – GratuitPiano’cktail à Bouguenais Réservez vos places ici

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr https://my.weezevent.com/concert-des-orchestres-dharmonies-bouguenais-saint-aignan-de-grand-lieu-2



Afficher la carte du lieu Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais et trouvez le meilleur itinéraire

