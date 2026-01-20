CONCERT DES HARMONIES Sète
CONCERT DES HARMONIES Sète mercredi 15 avril 2026.
CONCERT DES HARMONIES
Quai des Moulins Sète
Concert des orchestres d’harmonie du C.R.I (cycles 1 & 2 et cycle 3).Direction: Thibault RocheGratuit Réservation indispensable .
Quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30
Concert by the C.R.I. wind bands (cycles 1 & 2 and cycle 3).
