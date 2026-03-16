Concert des Hay Babies

2 rue des jardins Dannemarie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

L’Ecole de Musique de la Région de Dannemarie vous invite à découvrir le groupe acadien, Les Hay Babies, en tournée en France, qui délivrera un concert d’Indie-folk country roots rock. Réservation obligatoire

Les Hay Babies, c’est d’abord des amies le fun passe avant le travail, pis le travail se fait dans le fun. Acadiennes d’origine néo-brunswickoise, Julie Aubé, Katrine Noël et Vivianne Roy avancent leur folk-rock pluriel et pétillant depuis plus d’une décennie, renouvelant leur proposition musicale à chaque parution. Découvertes via l’EP indie-folk country Folio en 2012, elles rappliquent deux ans plus tard avec Mon homesickheart, un premier album aux sonorités folk-rock contemporaines. Le rock 60s 70s et les ballades 80s de La 4ième dimension (version longue) suivent en 2016, puis la pop disco 70s de Boîte aux lettres en 2020. Un quatrième album, Tintamarre, celui-ci inspiré du roots rock des jukeboxes louisianais, est paru en octobre 2024. Changements de cap toujours, donc ce qui fait autant la marque du groupe que son entrain indéfectible et son intérêt pour l’actualisation des sons passés. .

2 rue des jardins Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 07 83 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ecole de Musique de la Région de Dannemarie invites you to discover the Acadian band Les Hay Babies, on tour in France, who will deliver a concert of Indie-folk country roots rock. Reservations required

L’événement Concert des Hay Babies Dannemarie a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Sundgau