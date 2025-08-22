Concert des intervenants Tutti en Baronnies La Guinguette Beauvoisin

La Guinguette 59 rue de Pré Chauvin Beauvoisin Drôme

Début : Vendredi 2025-08-22 21:00:00

Concert proposé par les intervenants de l’académie dans le cadre du festival d’été TUTTI EN BARONNIES 2025

La Guinguette 59 rue de Pré Chauvin Beauvoisin 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 97 83 72

English :

Concert proposed by the academy as part of the TUTTI EN BARONNIES 2025 summer festival

German :

Konzert, das von den Referenten der Akademie im Rahmen des Sommerfestivals TUTTI EN BARONNIES 2025 vorgeschlagen wurde

Italiano :

Concerto proposto dai relatori dell’accademia nell’ambito della rassegna estiva TUTTI EN BARONNIES 2025

Espanol :

Concierto propuesto por los colaboradores de la academia en el marco del festival de verano TUTTI EN BARONNIES 2025

