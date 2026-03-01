Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers Chambry

Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers

2026-03-07 20:30:00

Mama Shakers est un groupe de musique swing endiablé. Il revisite les standards de l’âge d’or du jazz, explorant le swing enivrant de La Nouvelle-Orléans, la country authentique du Tennessee et les blues poignants de Memphis. Les harmonies vocales soigneusement travaillées ajoutent une touche unique à leur performance.

RV au Foyer Gérard-Philippe à 20h30 !

31 Rue Jean Jaurès Chambry 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org

English :

Mama Shakers is a lively swing band. They revisit standards from the golden age of jazz, exploring intoxicating New Orleans swing, authentic Tennessee country and poignant Memphis blues. Carefully crafted vocal harmonies add a unique touch to their performance.

See you at Foyer Gérard-Philippe at 8:30pm!

