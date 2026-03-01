Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers Chambry
Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers Chambry samedi 7 mars 2026.
Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers
31 Rue Jean Jaurès Chambry Aisne
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Mama Shakers est un groupe de musique swing endiablé. Il revisite les standards de l’âge d’or du jazz, explorant le swing enivrant de La Nouvelle-Orléans, la country authentique du Tennessee et les blues poignants de Memphis. Les harmonies vocales soigneusement travaillées ajoutent une touche unique à leur performance.
RV au Foyer Gérard-Philippe à 20h30 !
Mama Shakers est un groupe de musique swing endiablé. Il revisite les standards de l’âge d’or du jazz, explorant le swing enivrant de La Nouvelle-Orléans, la country authentique du Tennessee et les blues poignants de Memphis. Les harmonies vocales soigneusement travaillées ajoutent une touche unique à leur performance.
RV au Foyer Gérard-Philippe à 20h30 ! .
31 Rue Jean Jaurès Chambry 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mama Shakers is a lively swing band. They revisit standards from the golden age of jazz, exploring intoxicating New Orleans swing, authentic Tennessee country and poignant Memphis blues. Carefully crafted vocal harmonies add a unique touch to their performance.
See you at Foyer Gérard-Philippe at 8:30pm!
L’événement Concert des Jazz’Titudes à Chambry Mama Shakers Chambry a été mis à jour le 2026-03-03 par OT du Pays de Laon