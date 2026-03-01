Concert des Jazz’Titudes à Crépy Nothing But The Blues

43 Rue Malezieux Briquet Crépy Aisne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Nothing But The Blues est né en 2006 d’une passion commune pour le blues, la soul et le rhythm and blues. Ce groupe réunit 9 musiciens exigeants et inspirés, animés par la même envie de faire revivre les émotions brutes et intenses qui ont forgé l’histoire des grands labels américains.

Un nouveau concert des Jazz’Titudes !

RV dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 !

Nothing But The Blues est né en 2006 d’une passion commune pour le blues, la soul et le rhythm and blues. Ce groupe réunit 9 musiciens exigeants et inspirés, animés par la même envie de faire revivre les émotions brutes et intenses qui ont forgé l’histoire des grands labels américains.

Un nouveau concert des Jazz’Titudes !

RV dans la salle des fêtes de la commune à 20h30 ! .

43 Rue Malezieux Briquet Crépy 02870 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 67 81 contact@jazztitudes.org

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English :

Nothing But The Blues was born in 2006 out of a shared passion for blues, soul and rhythm & blues. The group brings together 9 demanding and inspired musicians, driven by the same desire to revive the raw, intense emotions that forged the history of the great American labels.

A new Jazz’Titudes concert!

See you in the village hall at 8.30pm!

L’événement Concert des Jazz’Titudes à Crépy Nothing But The Blues Crépy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays de Laon