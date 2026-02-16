Concert des Jeunes Musiciens Théâtre Fernand Querry Les Fins

Concert des Jeunes Musiciens

Théâtre Fernand Querry Place du 8 Mai Les Fins Doubs

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Grand rendez-vous musical réunissant trois orchestres juniors du territoire.

L’Union Musicale des Fins, l’Écho du Vallon de Grand Combe-Châteleu et la Lyre Mortuacienne partageront la scène pour offrir un concert vibrant,

Un moment convivial, familial et plein de fraîcheur vous attend.

Venez les soutenir et vivre une soirée où la jeunesse et la musique se rencontrent avec passion. .

Théâtre Fernand Querry Place du 8 Mai Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté presidence@umlesfins.com

