Concert des jeunes talents du Conservatoire Rue Laurent Bonnement Arles
Concert des jeunes talents du Conservatoire Rue Laurent Bonnement Arles vendredi 23 janvier 2026.
Concert des jeunes talents du Conservatoire
Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h. Rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Le Conservatoire de musique du Pays d’Arles propose le concert des jeunes talents !
Une occasion de venir découvrir, apprécier et soutenir les artiste en herbe du conservatoire.
Collecte de dons au profit de Robin Solatges (fils d’Anouk Solatges). .
Rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pays d’Arles Conservatory of Music presents a concert of young talent!
L’événement Concert des jeunes talents du Conservatoire Arles a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme d’Arles