Concert des jeunes talents du Conservatoire Rue Laurent Bonnement Arles

Concert des jeunes talents du Conservatoire

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 19h. Rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Le Conservatoire de musique du Pays d’Arles propose le concert des jeunes talents !

Une occasion de venir découvrir, apprécier et soutenir les artiste en herbe du conservatoire.



Collecte de dons au profit de Robin Solatges (fils d’Anouk Solatges). .

Rue Laurent Bonnement Le Capitole Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 47 15

The Pays d’Arles Conservatory of Music presents a concert of young talent!

