Informations pratiques

Sarre-Union

Concert des jeunes talents

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Concert de violon, piano, guitare classique.

Par 2 élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg : Lucile Kapfer, 14 ans de Sarre-Union (violon et guitare) et Zoé Vix, 16 ans de Strasbourg (piano) .

rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr

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English :

L’événement Concert des jeunes talents Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue