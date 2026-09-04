Concert des jeunes talents Sarre-Union
dimanche 13 décembre 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Concert des jeunes talents
rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Concert de violon, piano, guitare classique.
Par 2 élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg : Lucile Kapfer, 14 ans de Sarre-Union (violon et guitare) et Zoé Vix, 16 ans de Strasbourg (piano) .
rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert des jeunes talents Sarre-Union a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
À voir aussi à Sarre-Union (Bas-Rhin)
- A la découverte du Château de Bonnefontaine, Ville de Sarre-Union, Sarre-Union 19 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Concert Quintet de cuivres Beatus Sarre-Union 19 septembre 2026
- Concert : Quintet de cuivres « Beatus », Espace culturel du temps, Sarre-Union 19 septembre 2026
- Concert du Quintette de cuivres Beatus Sarre-Union 20 septembre 2026
- Concert du Groupe A Capella Sarre-Union 17 octobre 2026