concert des journées du Patrimoine Pernant
Rue du Château Pernant Aisne
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-20 20:45:00
2025-09-19
Pernant et Villers-Cotterêts en avant-première de la philharmonie de Paris.
L’ensemble CAIRN, crée par Salomé Gasselin, composé de 4 violes de gambe et d’une guitare, interprétera des œuvres de Purcell et Keith Jarrett.
Réservations obligatoires 30 .
Rue du Château Pernant 02200 Aisne Hauts-de-France +33 066075526 acppernant@gmail.com
