concert des journées du Patrimoine Pernant vendredi 19 septembre 2025.

Rue du Château Pernant Aisne

Tarif unique 30

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-20 20:45:00

2025-09-19

Pernant et Villers-Cotterêts en avant-première de la philharmonie de Paris.

L’ensemble CAIRN, crée par Salomé Gasselin, composé de 4 violes de gambe et d’une guitare, interprétera des œuvres de Purcell et Keith Jarrett.

Réservations obligatoires 30 .

Rue du Château Pernant 02200 Aisne Hauts-de-France +33 066075526 acppernant@gmail.com

