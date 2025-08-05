Concert des Joyeux Lurons Yutz
Concert des Joyeux Lurons Yutz dimanche 8 février 2026.
Concert des Joyeux Lurons
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00
2026-02-08
Concert de printemps des Joyeux Lurons de Yutz sous la direction de Gabriel-Charles Hentzen.Tout public
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
English :
Spring concert by Les Joyeux Lurons de Yutz, conducted by Gabriel-Charles Hentzen.
German :
Frühlingskonzert der Joyeux Lurons de Yutz unter der Leitung von Gabriel-Charles Hentzen.
Italiano :
Concerto di primavera dei Joyeux Lurons de Yutz, diretti da Gabriel-Charles Hentzen.
Espanol :
Concierto de primavera de los Joyeux Lurons de Yutz, dirigidos por Gabriel-Charles Hentzen.
