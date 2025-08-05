Concert des Joyeux Lurons Yutz

Concert des Joyeux Lurons Yutz dimanche 8 février 2026.

Concert des Joyeux Lurons

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Concert de printemps des Joyeux Lurons de Yutz sous la direction de Gabriel-Charles Hentzen.Tout public

7 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

English :

Spring concert by Les Joyeux Lurons de Yutz, conducted by Gabriel-Charles Hentzen.

German :

Frühlingskonzert der Joyeux Lurons de Yutz unter der Leitung von Gabriel-Charles Hentzen.

Italiano :

Concerto di primavera dei Joyeux Lurons de Yutz, diretti da Gabriel-Charles Hentzen.

Espanol :

Concierto de primavera de los Joyeux Lurons de Yutz, dirigidos por Gabriel-Charles Hentzen.

L’événement Concert des Joyeux Lurons Yutz a été mis à jour le 2025-08-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME