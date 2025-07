Concert des Lauréats du Prix Manuel Rosenthal Maison Mousse Hérisson

Concert des Lauréats du Prix Manuel Rosenthal Maison Mousse Hérisson dimanche 6 juillet 2025.

Concert des Lauréats du Prix Manuel Rosenthal

Maison Mousse 3, Avenue Marcellin Simonnet Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 16:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Ostinato, l’orchestre atelier, présente ses Lauréats au concours Manuel Rosenthal, dans un concert de musique de chambre le 6 Juillet à 16h30 à la Maison Mousse.

Tarif: 25€ par personne

Tarif réduit (12-18 ans): 12,50€

.

Maison Mousse 3, Avenue Marcellin Simonnet Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 72 07 14 drbardot@gmail.com

English :

Ostinato, the workshop orchestra, presents the winners of the Manuel Rosenthal competition, in a chamber music concert on July 6 at 4:30 pm at Maison Mousse.

Price: 25? per person

Reduced rate (12-18 years): 12,50?

German :

Ostinato, das Werkstattorchester, präsentiert seine Preisträger des Manuel-Rosenthal-Wettbewerbs in einem Kammermusikkonzert am 6. Juli um 16.30 Uhr im Maison Mousse.

Eintrittspreis: 25? pro Person

Ermäßigter Preis (12-18 Jahre): 12,50?

Italiano :

Ostinato, l’orchestra laboratorio, presenta i vincitori del concorso Manuel Rosenthal in un concerto di musica da camera il 6 luglio alle 16.30 alla Maison Mousse.

Prezzo: 25 euro a persona

Prezzo ridotto (12-18 anni): 12,50?

Espanol :

Ostinato, la orquesta taller, presenta a los ganadores del concurso Manuel Rosenthal en un concierto de música de cámara el 6 de julio a las 16:30 en la Maison Mousse.

Precio: 25 euros por persona

Precio reducido (12-18 años): 12,50?

L’événement Concert des Lauréats du Prix Manuel Rosenthal Hérisson a été mis à jour le 2025-06-27 par Montluçon Tourisme