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Concert des légendes Spicheren

Concert des légendes Spicheren samedi 18 avril 2026.

Adresse : 71 Rue De Chassors

Ville : 57350 Spicheren

Département : Moselle

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Spicheren

Concert des légendes

71 Rue De Chassors Spicheren Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Concert des légendes par l’Harmonie municipale. Petite restauration sur place. Entrée libreTout public
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71 Rue De Chassors Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 76 22 07 47 

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English :

Legends concert by the Harmonie municipale. Light refreshments on site. Free admission

L’événement Concert des légendes Spicheren a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME

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