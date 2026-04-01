Concert des légendes Spicheren
Concert des légendes Spicheren samedi 18 avril 2026.
Spicheren
Concert des légendes
71 Rue De Chassors Spicheren Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert des légendes par l’Harmonie municipale. Petite restauration sur place. Entrée libreTout public
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71 Rue De Chassors Spicheren 57350 Moselle Grand Est +33 6 76 22 07 47
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English :
Legends concert by the Harmonie municipale. Light refreshments on site. Free admission
L’événement Concert des légendes Spicheren a été mis à jour le 2026-04-14 par FORBACH TOURISME