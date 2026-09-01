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AGENDA · Gundershoffen

Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen

samedi 12 décembre 2026 · Gundershoffen

Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
12 rue d'Alsace
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gundershoffen

Concert des lumières Tribute Céline Dion

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-12

Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert !
Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert !   .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

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English :

Céline Dion’s greatest hits will be performed in a new arrangement during this concert!

L’événement Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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