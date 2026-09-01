Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen
samedi 12 décembre 2026 · Gundershoffen
Informations pratiques
Gundershoffen
Concert des lumières Tribute Céline Dion
12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert !
Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert ! .
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr
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English :
Céline Dion’s greatest hits will be performed in a new arrangement during this concert!
L’événement Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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