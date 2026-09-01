Informations pratiques

Gundershoffen

Concert des lumières Tribute Céline Dion

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert !

Les plus grands tubes de Céline Dion seront revisités à l’occasion de ce concert ! .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

Céline Dion’s greatest hits will be performed in a new arrangement during this concert!

L’événement Concert des lumières Tribute Céline Dion Gundershoffen a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte