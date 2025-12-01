Concert des lumières Tribute Claude François Gundershoffen

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00
Les plus grands tubes du célèbre Claude François seront revisités à l’occasion de ce concert !
12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

English :

The greatest hits of the famous Claude François will be revisited at this concert!

German :

Die größten Hits des berühmten Claude François werden bei diesem Konzert neu interpretiert!

Italiano :

I più grandi successi del famoso Claude François saranno rivisitati in questo concerto!

Espanol :

Los grandes éxitos del célebre Claude François serán revisitados en este concierto

L’événement Concert des lumières Tribute Claude François Gundershoffen a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte