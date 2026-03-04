Concert des Manches à air, Auberge Sainte Honorine la Guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Concert des Manches à air Vendredi 20 mars, 20h00 Auberge Sainte Honorine la Guillaume Orne

Artistes au chapeau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T21:30:00+01:00

Auberge Sainte Honorine la Guillaume 111 rue des commerces Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.38.85.36 »}]

Nous accueillons les Manches à air, trois musiciens chanteurs qui vous ferons danser sur des chansons drôles et décalées. Bar et petite restauration sur place à partir de 18h30. Concert à 20h.