Concert des membres honoraires des Enfants de la Joyeuse Salle Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean

Concert des membres honoraires des Enfants de la Joyeuse

Salle Daniel Ardin Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Venez nombreux au concert des membres honoraires de l’orchestre des Enfants de la Joyeuse ! Avec la participation du centre musical de Bourg-lès-Valence et de Brass Band Vallée du Rhône !

.

Salle Daniel Ardin Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 38 19 30 lesenfantsdelajoyeuse26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to the concert by honorary members of the Enfants de la Joyeuse orchestra! With the participation of the Bourg-lès-Valence music center and Brass Band Vallée du Rhône!

L’événement Concert des membres honoraires des Enfants de la Joyeuse Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme