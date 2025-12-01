Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella Théâtre Municipal Autun

Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Ce concert mettra en lumière à la fois des Noëls du monde et les qualités exceptionnelles des Métaboles. Le chœur illuminera cette fin d’année avec une palette des noëls venus d’Europe, d’Amérique du Sud, des Caraïbes ou encore d’Afrique…

Lumière céleste et lumières du monde embraseront un programme étincelant dans l’écrin du magnifique théâtre d’Autun. .

Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com

English : Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella

German : Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella Autun a été mis à jour le 2025-11-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)