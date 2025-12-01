Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella Théâtre Municipal Autun
Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella Théâtre Municipal Autun vendredi 19 décembre 2025.
Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella
Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Ce concert mettra en lumière à la fois des Noëls du monde et les qualités exceptionnelles des Métaboles. Le chœur illuminera cette fin d’année avec une palette des noëls venus d’Europe, d’Amérique du Sud, des Caraïbes ou encore d’Afrique…
Lumière céleste et lumières du monde embraseront un programme étincelant dans l’écrin du magnifique théâtre d’Autun. .
Théâtre Municipal Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dce@autun.com
English : Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella
German : Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert des Métaboles Noël a cap(p)ella Autun a été mis à jour le 2025-11-19 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)