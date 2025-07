Concert des Mix Macs au Moontain Moontain Hostel Oz

Concert des Mix Macs au Moontain Moontain Hostel Oz mardi 22 juillet 2025.

Concert des Mix Macs au Moontain

Moontain Hostel 22 rue du clos du pré Oz Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22 21:00:00

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Les Mix Macs débarquent au Moontain ! Ce trio festif revisite des classiques folk, reggae et pop dans une ambiance chaleureuse et pleine de bonne humeur. Un concert à ne pas manquer pour chanter, danser et passer une soirée inoubliable !

.

Moontain Hostel 22 rue du clos du pré Oz 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 07 05 95 reception@moontain-hostel.com

English :

The Mix Macs come to the Moontain! This festive trio revisits folk, reggae and pop classics in a warm and cheerful atmosphere. A not-to-be-missed concert to sing, dance and spend an unforgettable evening!

German :

Die Mix Macs kommen ins Moontain! Dieses festliche Trio interpretiert Folk-, Reggae- und Pop-Klassiker in einer warmen Atmosphäre voller guter Laune neu. Ein Konzert, das Sie nicht verpassen sollten, um zu singen, zu tanzen und einen unvergesslichen Abend zu verbringen!

Italiano :

I Mix Mac arrivano al Moontain! Questo trio festoso rivisita i classici del folk, del reggae e del pop in un’atmosfera calda e allegra. Un concerto da non perdere per cantare, ballare e trascorrere una serata indimenticabile!

Espanol :

¡Los Mix Macs llegan al Moontain! Este trío festivo revisita clásicos del folk, el reggae y el pop en un ambiente cálido y alegre. Un concierto ineludible para cantar, bailar y pasar una velada inolvidable

L’événement Concert des Mix Macs au Moontain Oz a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme d’Oz 3300