Concert des Musiciens de Rivesaltes Place Général de Gaulle Rivesaltes

Concert des Musiciens de Rivesaltes Samedi 20 septembre, 17h00 Place Général de Gaulle Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sans réservation.

Un moment festif en plein air avec les Musiciens de Rivesaltes, qui animeront la place Général-de-Gaulle.

Place Général de Gaulle 66600 Rivesaltes Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie S’il est un lieu qui, avec la vieille cité a vu traverser l’histoire, c’est bien celui de l’ancienne place de la mairie devenue aujourd’hui place Général-de-Gaulle. Place en libre accès.

