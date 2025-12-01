Concert des Noëlies à Illfurth Illfurth

Concert des Noëlies à Illfurth

2 Grand’Rue Illfurth Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Concert avec l’ensemble vocal du Pays de Thann et le Jeune Chœur du Conservatoire de Mulhouse.

Comme chaque année les Noëlies organisent des concerts de Noël de très haute qualité dans les petites, moyennes et grandes communes du Nord au Sud de l’Alsace.

L’Ensemble Vocal du Pays de Thann et le Jeune Chœur du Conservatoire de Mulhouse vous invitent à partager l’atmosphère des Noëls anglais. Dans A Ceremony of Carols , Benjamin Britten met en musique des poèmes anciens contant l’histoire de Noël en alternant allégresse et méditation ; le jeu fluide et léger de la harpe apporte fraîcheur et tendresse. Héritiers de la tradition chorale anglaise, Rutter ou Willcoks ont composé des Carols qui capturent parfaitement le sens du merveilleux au cœur de l’histoire de Noël.

Un programme aux saveurs douces, acidulées … et colorées comme les bonbons anglais.

Michèle Huss est titulaire du certificat d’aptitude en formation musicale et du diplôme d’état en direction d’ensembles vocaux ; elle enseigne la formation musicale, le chant choral et la direction de chœur au Conservatoire de Mulhouse.

Aude Rocca Serra, harpe

Michèle Huss, direction

2 Grand’Rue Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93

