Concert des Noëlies

place de l’église Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Dimanche 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

2025-12-21

Laissez-vous émerveiller par ce magnifique concert ! Comme une parenthèse magique dans le froid de l’hiver, Noël nous invite au partage et à l’amour. Quoi de mieux que les chants pour nous réunir ?

Concert des Noëlies animé par l’ensemble Sequenza 9.3 . 0 .

place de l’église Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 78

English :

Let yourself be enchanted by this magnificent concert! Like a magical interlude in the cold of winter, Christmas invites us to share and love. What better way to bring us together than in song?

German :

Lassen Sie sich von diesem wunderbaren Konzert verzaubern! Wie eine magische Klammer in der Kälte des Winters lädt uns Weihnachten zum Teilen und zur Liebe ein. Was könnte uns besser zusammenbringen als Lieder?

Italiano :

Lasciatevi incantare da questo magnifico concerto! Come un magico interludio nel freddo dell’inverno, il Natale ci invita alla condivisione e all’amore. Quale modo migliore per unirci se non attraverso il canto?

Espanol :

Déjese hechizar por este magnífico concierto Como un interludio mágico en el frío del invierno, la Navidad nos invita a compartir y amar. ¿Qué mejor manera de unirnos que a través de la canción?

L’événement Concert des Noëlies Eguisheim a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach