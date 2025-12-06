Concert des Noëlies Singakademie de Graz Breitenbach

Concert des Noëlies Singakademie de Graz

1 place de l’Eglise Breitenbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

La Singakademie Graz (Autriche) a été créée en 1995 par Maria Fürntratt. Le choeur, composé de jeunes garçons et de jeunes filles, aime se présenter comme un ambassadeur de l'Autriche dans le monde, en interprétant un répertoire traditionnel et contemporain. Pour leurs concerts en Alsace, les jeunes chanteurs et chanteuses emporteront avec eux des chants de Noël traditionnels chants du Tyrol, chants entonnés par les bergers ainsi que les plus beaux chants de Noël des Alpes autrichiennes. Venez écouter des mélodies de l'Avent jouées avec l'accordéon styrien, des chants de procession médiévaux, le célèbre Ave Maria d'Anton Bruckner ou encore la version originale de Stille Nacht, heilige Nacht .

1 place de l’Eglise Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 21 10 mairie@breitenbach.fr

